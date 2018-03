Igualdade de gênero é tema de mostra cultural com música, teatro e cinema

Jaloo junta batidas eletrônicas e sintetizadores ao som regional do seu estado, o Pará Foto: Divulgação

Propondo discutir questões ligadas à igualdade de gênero, o Itaú Cultural realiza a partir deste sábado, 25,a mostra de arte e diversidade "Todos os Gêneros". Com programação gratuita até 3 de julho, o evento conta com peças de teatro, mostras de filmes, mesas de debate, performance e shows.

Na programação de teatro, estão as peças "Luis Antonio Gabriela", da Cia. Mungunzá de Teatro (SP), às 20h de sábado; "Joelma", do Território Sirius Teatro (BA), às 20h de segunda, 27; e "O Homossexual ou a Dificuldade de se Expressar", do Teatro de Extremos (RJ), às 20h de terça, 28. Além disso, será apresentada a performance "Noite Bizarra, Recalcada e Bipolar", idealizada por Ricardo Marinelli (PR), em 2 de julho.

Serão também três dias de mostras de filmes, dois deles com debate com os diretores e as diretoras. No domingo, o coletivo SSEX BBOX apresenta filmes de autoria própria. Já na quinta, 30, e na sexta, 1º, serão exibidos vários os curtas-metragens com a presença dos realizadores.

Peça Luis Antônio Gabriela, da Cia Mungunzá, abre a programação Foto: Divulgação

Entre o debates, estão temas como feminismo e comunicação. No sábado dia 2 de julho e domingo dia 3, a mostra termina com o show do paraense Jaloo, que quebra o conceito de gênero numa mistura de pop, eletrônico e música experimental. Para todos os eventos, os ingressos devem ser retirados com um hora de antecedência. A programação completa pode ser vista aqui.

Serviço

Todos os Gêneros

De 25 de junho a 3 de julho de 2016

Entrada gratuita

Itaú Cultural, Avenida Paulista, 149, São Paulo