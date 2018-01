Iguaçu é finalista em concurso

Os organizadores do concurso que vai eleger as sete novas Maravilhas da Natureza anunciaram ontem, em Genebra, Suíça, que a Amazônia e as Cataratas do Iguaçu estão entre os 28 finalistas. Os dois representantes brasileiros foram escolhidos por um grupo de analistas, que definiu os classificados entre 77 candidatos pré-selecionados por internautas. A cachoeira com a maior queda do mundo, Salto Angel, na Venezuela, as Ilhas Galápagos, na costa do Equador, e a floresta El Yunque, em Porto Rico, completam a lista dos cinco finalistas da América Latina. São destinos que vão concorrer com representantes do mundo inteiro, como o Grand Canyon, dos Estados Unidos, o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, e o vulcão Vesúvio, na Itália. Para escolher esses destinos, o grupo liderado pelo ex-diretor da Unesco Federico Mayor, e do qual faz parte a ecologista brasileira Ana Paula Tavares, levou em consideração fatores como a beleza natural, a diversidade, a importância ecológica e a localização geográfica dos concorrentes. A partir de agora, a comissão visitará cada um dos 28 finalistas, dos quais apenas sete serão eleitos como maravilhas. Elas serão dispostas de acordo com as seguintes categorias: paisagens e formações de gelo; ilhas; montanhas e vulcões; formações rochosas e vales; bosques, reservas e parques nacionais; lagos, rios e cachoeiras; e paisagens marinhas. Os vencedores devem ser anunciados em 2011. A lista completa dos finalistas, que também inclui a Grande Barreira de Recifes da costa australiana e o Mar Morto, no Oriente Médio, pode ser vista no site dos organizadores (www.new7wonders.com). A votação foi aberta ao público anteontem. Quem quiser participar tem de se cadastrar no site - e só poderá votar uma vez. Os organizadores do concurso, idealizado pelo aventureiro suíço Bernard Weber, esperam que a escolha das sete novas Maravilhas da Natureza atraia os votos de cerca de 1 bilhão de pessoas. MARAVILHAS DO MUNDO Em 2007, aproximadamente 100 milhões de pessoas participaram da escolha das sete novas Maravilhas do Mundo Moderno, em um concurso promovido pelo mesmo grupo. Os vencedores foram o Cristo Redentor (Brasil), o Coliseu (Itália), a Grande Muralha da China, o Taj Mahal (Índia), Petra (Jordânia), Machu Picchu (Peru) e a Pirâmide de Chichén Itzá (México).