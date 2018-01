A Igreja Católica das Filipinas autorizou o uso de preservativos para casais nos quais um dos cônjuges seja portador do HIV, para proteger o parceiro do contágio. No entanto, o sexo com preservativo deve ser sempre "o último recurso" e a abstinência é preferível, disse ontem um porta-voz da Conferência de Bispos. Ele ressaltou que a Igreja continua censurando os preservativos.