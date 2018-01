Igreja comprou 607 carros zero km, diz Fisco estadual

O Fisco estadual relacionou um total de 607 veículos zero quilômetro adquiridos em nome da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) entre 1998 e 2008. Ao todo, a cúpula da igreja gastou R$ 18,6 milhões na aquisição de modelos populares e de categorias de luxo de diferentes marcas, tais como Mercedes-Benz C280 (no valor de R$ 219 mil); Audi A3 (R$ 83 mil) e A4 (R$ 157 mil); Honda Accord (R$ 125 mil) e Toyota Land Cruiser (R$ 198 mil). O maior gasto com veículos no período ocorreu em 2007, quando a igreja desembolsou R$ 3,3 milhões.