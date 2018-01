Igreja busca meio-termo em debate na ONU

O Vaticano conclamou ontem os governos de todo o mundo a descriminar o homossexualismo, mas também declarou que um esboço de resolução da Organização das Nações Unidas sobre o tema ia "longe demais". O porta-voz da Santa Sé, Federico Lombardi, disse que a delegação da Igreja Católica esclareceu sua posição na ONU quinta à noite, criticando a formulação de um texto pela despenalização do homossexualismo apoiado pela delegação européia. "A Santa Sé continua advogando que qualquer sinal de injusta discriminação de homossexuais deve ser evitado e conclama os Estados a abandonar sanções penais contra essas pessoas", afirmou a delegação. TRADIÇÃO DISCRIMINADA O Vaticano observa, porém, que as categorias "orientação sexual" e "identidade de gênero" - que constam do texto criticado - criariam "sérias incertezas jurídicas", em aparente referência ao temor da Igreja de que o casamento gay seja legalizado. O observador permanente do Vaticano na ONU, arcebispo Celestino Migliore, declarou que o texto apoiado pela UE poderia conduzir à discriminação contra o "casamento tradicional", heterossexual. "Se (a resolução) fosse adotada, criaria novas e implacáveis discriminações", afirmou Migliore. "Por exemplo, Estados que não reconhecem uniões entre pessoas do mesmo sexo como ?matrimônio? seriam expostos ao ridículo e transformados em alvos de pressões." A Igreja Católica ensina que, enquanto a homossexualidade não é pecaminosa em si, praticar atos homossexuais é, sim, pecado. Ela também rejeita o casamento gay. Em outubro, um alto funcionário do Vaticano qualificou o homossexualismo como "um desvio, uma irregularidade e uma ferida". POSIÇÃO ISLÂMICA Os patrocinadores do texto da União Européia ressaltavam que o homossexualismo ainda é crime punido por lei em 77 países. Em 7 dessas nações, entre as quais Irã, Arábia Saudita, Sudão e Iêmen, a sanção é a pena de morte. Outra declaração, apoiada por países muçulmanos e lida pela delegação síria na ONU, diz que o texto europeu poderia levar à "normalização, e possivelmente à legitimação, de atos deploráveis, incluindo pedofilia". "Notamos com preocupação as tentativas de criar novos direitos ou novos padrões por meio da interpretação enganosa da Declaração Universal", completa. Lombardi, no entanto, ressaltou que a declaração islâmica também não conta com o apoio da Igreja Católica.