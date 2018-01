IgNobel premia estudo sobre apetite incontrolável

Uma cena típica pós-jantar - cinto solto, corpo estendido na cadeira - fez o professor Brian Wansink, da Universidade Cornell, questionar por que as pessoas comem tanto. Ele fez uma experiência com um prato de sopa de tomate sem fundo, continuamente reposta, e a descreveu num artigo científico, no qual afirma que os americanos "julgam saciedade com os olhos, não com os estômagos". Por sua contribuição à ciência e ao humor, Wansink foi um dos vencedores do Prêmio IgNobel 2007 (confira todos acima). É um Nobel às avessas, paródia da ciência séria, concedido pela revista Anais da Pesquisa Improvável aos estudos legítimos que primeiro fazem rir e, depois, pensar. Eles foram apresentados ontem, em uma cerimônia disputada na Universidade Harvard, nos Estados Unidos. O sucesso do prêmio faz com que os vencedores paguem todas as despesas para participar da cerimônia, que ainda conta com a presença de vencedores de edições anteriores e ganhadores do Nobel oficial. Como acontece em todo o ano, o ganhador tem um minuto para agradecimentos - o tempo é dado por uma menininha de 8 anos, que começa a bocejar. O tema da festa deste ano foi "galinha", que permeou discursos e uma apresentação de ópera. "Essas pessoas realmente esperam que alguém, em algum lugar, de uma pequena forma, dê a elas algum tipo de reconhecimento de que fizeram algo que ninguém mais fez", diz o editor da Anais e organizador do evento, Marc Abrahams. Raramente um vencedor recusa o prêmio, mas, neste ano, os ganhadores do IgNobel da Paz não participaram. Ligados à Força Aérea, eles criaram a "bomba gay", que promove uma atração sexual irresistível entre soldados, o que os faz perder o foco da guerra. "Quem, em sã consciência, recusaria algo assim?", questiona Wansink. COM AP E REUTERS