Identidade e estilo nos pés

Você conhece algum adolescente que gosta de sapato? Teen que é teen quer distância de calçado formal e desconfortável. É por isso que poucos acessórios identificam tão bem a geração mais nova quanto um bom par de tênis. Mas o fato de ser um dos principais ícones jovens não obriga o acessório a ter sempre a mesma cara. Os modelos (confira aqui) são tão diversos quanto as tribos em que os adolescentes se dividem. Há desde os esportivos até os fashionistas, dos sofisticados aos propositalmente detonados. Tentando agradar gostos tão variados, as novidades do mercado brasileiro de ´pisantes´ com cordões incluem relançamentos de looks clássicos, apostas de marcas gringas e até um modelo inspirado em carros. O Adidas Porsche, que chega às lojas Artwalk em abril, toma as linhas das antigas máquinas de corrida Porsche para conquistar os mais exigentes. Já os tênis da grife americana Von Dutch aterrissam no Brasil de olho nos teens urbanos. Sucesso nos anos 90, o New Balance volta em versão vintage, assim com as listas cruzadas do Asics. Confira ao lado estas e outras novidades.