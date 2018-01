Idéias para o hambúrguer

Empanado Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 1 porção Ingredientes: 2 bifes de hambúrguer prontos 1 colher (sobremesa) de maionese 2 colheres (sobremesa) de aveia em flocos ou de gergelim Preparo: 1. Retire os hambúrgueres do congelador e coloque-os num prato raso. 2. Com as costas de uma colher, espalhe sobre eles uma fina camada de maionese. 3. Coloque a aveia ou o gergelim num prato fundo. 4. Ponha um hambúrguer sobre as sementes e aperte ligeiramente para que elas grudem bem na carne. Vire e empane o outro lado. Faça o mesmo com o outro hambúrguer. 5. Coloque-os numa assadeira ligeiramente untada com manteiga e asse em forno alto, por cerca de 20 minutos. 6. Prepare uma salada de alface ou rúcula e coma os hambúrgueres com fatias de pão integral, batata palha e um pouco que catchup. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Rolinhos Tempo de preparo: 35 minutos Rendimento: 1 porção Ingredientes: 2 hambúrgueres 2 cenouras cozidas ou 2 bananas pequenas ou 2 ovos cozidos para o recheio) 2 colheres (sobremesa) de farinha de rosca Preparo: 1. Retire os hambúrgueres do congelador, corte os saquinhos plásticos em que estão embalados, mas mantenha os bifes dentro deles. 2. Assim que começarem a descongelar, aperte os bifes com a ajuda de um rolo de macarrão ou uma garrafa, para que fiquem mais finos. Passe o rolo ou a garrafa sobre o plástico, para que a carne não grude. 3. Retire o plástico da parte de cima e coloque sobre o hambúrguer o recheio de sua preferência. 4. Com ajuda do plástico que ficou sob a carne, enrole, formando um rolinho. 5. Aperte as beiradas para fechar. 6. Coloque a farinha de rosca num prato fundo e passe os rolinhos para que fiquem empanados. 7. Coloque-os numa assadeira untada com óleo e asse em forno alto, por uns 20 minutos. 8. Sirva com arroz e salada de tomate. Custo: baixo Grau de dificuldade: médio À pizzaiola Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 1 porção Ingredientes: 2 hambúrgueres 2 fatias de presunto 2 fatias de mussarela um tomate maduro 1 colher (sopa) de parmesão Preparo: 1. Unte uma fôrma e coloque um hambúrguer. 2. Cubra com uma fatia de presunto e de mussarela. 3. Por cima, coloque outro hambúrguer e mais uma fatia de presunto e de mussarela. 4. Lave o tomate e corte-o. Tempere com sal e orégano. 5. Despeje sobre o hambúrguer e cubra com o parmesão ralado. 6. Asse em forno por uns 20 minutos. 7. Sirva com pão italiano. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil