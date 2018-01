Pesquisadores britânicos a bordo do navio HMS Endurance descobriram que icebergs fertilizam o oceano em torno do Polo Sul com partículas que contêm ferro. O ferro, em conjunto com outros nutrientes, como o nitrogênio, permite que plâncton e algas se formem. Essas plantas absorvem CO2 e ajudam a desacelerar o aquecimento global.