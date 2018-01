IBGE inicia pesquisa sobre álcool e drogas com estudantes

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou ontem uma pesquisa inédita sobre consumo de drogas e álcool com estudantes de todas as capitais e do Distrito Federal. Até junho, pesquisadores deverão percorrer 1.507 escolas públicas e particulares do País. Alunos do último ano do ensino fundamental também serão indagados sobre tabagismo, sexo, violência, alimentação, atividade física, condições de vida e saúde bucal. O trabalho começou em cinco Estados (AC, AM, GO, MS e PI) e deverá chegar ao Rio em 30 de março e a São Paulo em 1º de abril. A participação na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense) - uma parceria do IBGE com os Ministérios da Saúde e da Educação - é voluntária e as informações serão confidenciais.