O Ibama encaminha hoje ao Ministério Público Federal relatório pedindo a responsabilização do Ministério do Trabalho e de órgãos de Turismo do Amazonas por um problema recorrente: crianças capturando e maltratando animais silvestres para que turistas os fotografem. Eles cobram de R$ 5 a R$ 30. Só neste ano, foram apreendidos mais de 300 animais silvestres com crianças de 5 a 12 anos, em pontos turísticos de Manaus.