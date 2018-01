Ibama confirma multas aplicadas a assentamentos

Uma auditoria do Ibama confirmou a validade das multas aplicadas a assentamentos do Incra na Amazônia, segundo informações divulgadas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). As multas, por desmatamento, colocaram seis assentamentos do Incra em MT no topo da lista dos cem maiores devastadores da floresta, divulgada há um mês. Outros dois estão na 40.ª e 44.ª posição. O Incra contestou os dados e o ministro Carlos Minc, do MMA, ordenou a revisão. A auditoria, segundo o ministério, mostrou que as informações estavam corretas e que as multas são válidas. O pagamento será feito via doação de terras para conservação.