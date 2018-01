O HPV - papilomavírus humano - contamina cerca de 65% das mulheres do mundo logo na primeira relação sexual. De acordo com a ginecologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Elsa Gay, aproximadamente 32% das mulheres e 47% dos homens brasileiros iniciam a vida sexual antes dos 14 anos. "Esse inicio precoce pede ainda mais prevenção", diz..