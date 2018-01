Hospital é condenado a pagar indenização

O hospital psiquiátrico Jardim das Acácias, de Sorocaba (SP), foi condenado a pagar indenização de 300 salários mínimos à família de Claudinei Ribeiro, que morreu após ter ficado seis dias desaparecido no interior da unidade, onde estava internado, em 2006. A família entrou com ação alegando omissão. A diretoria do hospital, mantido com repasse do Sistema Único de Saúde, informou que entrará com recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo.