Hospital de Passo Fundo dá o remédio a casos leves

Os médicos do Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo (RS), estão receitando o oseltamivir para pacientes com qualquer alteração pulmonar ao exame físico e radiológico, desde que tenham sintomas de gripe por menos de 48 horas. A instituição não está seguindo a orientação Ministério da Saúde, de dar a droga só a casos graves, por entender que o uso nas situações em que o pulmão estiver levemente afetado pode evitar a evolução da doença para uma fase crítica. Segundo o vice-diretor clínico do hospital, Júlio Stobbe, a iniciativa produziu um bom indicativo. Nos últimos dias, nenhum paciente da cidade foi internado em estado grave pela gripe. A instituição segue recebendo pacientes em situação crítica, transferidos de toda a região norte do Estado. A conduta dos médicos do hospital pode estar sendo seguida por profissionais de outros hospitais de Passo Fundo e gerou polêmica. O chefe do Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde, Francisco Paz, disse crer que está havendo um mal-entendido. "Ninguém está autorizado a alterar protocolos, a não ser as autoridades sanitárias." O Comitê Gestor da Gripe A de Passo Fundo também não admite alterações. O coordenador do grupo e secretário municipal da Saúde, Alberi Grando, diz que o que está em vigor é a orientação do ministério. REINO UNIDO Ontem, autoridades sanitárias britânicas divulgaram estudo mostrando que 53% das crianças de três escolas londrinas medicadas preventivamente com Tamiflu sofreram mais efeitos colaterais do que adultos. No mesmo país, uma ONG contestou médicos que recomendaram a mães doentes que abandonassem a amamentação. COM EFE