O Centro de Dor e Neuro-oncologia do Hospital 9 de Julho abriu inscrições para o grupo de apoio psicológico Câncer: Dor Física x Dor da Alma. As vagas são limitadas e os atendimentos, gratuitos, acontecerão uma vez por mês, sendo o próximo no dia 5 de setembro, às 10h. Os interessados devem se inscrever pelos telefones (11) 3539-9901 e 3539-9902 ou no site www.centrodedor.com.br/vivasemdor.