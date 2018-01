Hospitais suspendem atendimento no RS

Duas unidades de saúde da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), estão paradas por causa de crise financeira e greve de funcionários. Desde quinta-feira, até consultas pré-agendadas estão suspensas no Hospital Independência, que atende 18% dos casos de traumato-ortopedia na capital. Os funcionários reinvindicam salários atrasados desde novembro. Em Canoas, o Centro Obstétrico do HU da Ulbra alegou falta de condições técnicas para justificar a suspensão de atividades.