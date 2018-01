Adiantar os relógios em uma hora durante os meses quentes causa prejuízos à saúde cardiovascular. Segundo pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, que analisaram registros dos últimos 20 anos, há um aumento de 5% no número de ataques cardíacos na primeira semana do horário de verão. Na primeira semana em que se retorna ao antigo horário, cai também em 5% o número de ataques cardíacos.