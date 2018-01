Homossexual pode ser padre se permanecer casto, diz bispo

O documento Diretrizes Para a Formação dos Presbíteros - aprovado na 47ª Assembleia-Geral da CNBB, em Indaiatuba - sofreu, pouco antes da votação final realizada ontem, uma pequena alteração no artigo em que é abordado o tema da homossexualidade. Foi retirado o trecho "seja ele hetero ou homossexual, religioso ou não" no seguinte parágrafo: "Os vocacionados, de modo geral, encontram-se na fase de construção de sua personalidade, o que abarca a sexualidade. Eles podem apresentar uma identidade sexual desintegrada que fragmenta a sua personalidade e a sua vida psíquica como sujeito humano, (seja ele hetero ou homossexual, religioso ou não)." Manteve-se, no entanto, a parte que menciona a existência de possíveis "distúrbios incompatíveis com o sacerdócio", uma citação de um documento da Congregação para a Educação Católica, do Vaticano. O vice-presidente CNBB, dom Luís Soares Vieira, disse ontem que tanto os heterossexuais quanto os homossexuais que desejam ser padres devem respeitar a lei disciplinar do celibato e da castidade. "Os homossexuais para nós são pessoas humanas. Eles têm, vamos dizer, essa constituição, então devem ser tratados com respeito. O que se exige do heterossexual, o celibato, para ser padre, se exige também do homossexual. Se ele for entrar no sacerdócio, tem de viver o celibato. E aí, naturalmente, nós estamos estudando e ajudando a pessoa a entender que às vezes ela também não tem esse dom do celibato. Mas que devemos tratar com dignidade, sem discriminação os homossexuais, sem dúvida nenhuma. São seres humanos, são filhos de Deus e merecem todo o respeito." O bispo reiterou a importância da preparação dos católicos para a igreja, e a necessidade do celibato e castidade na formação presbiteral, tema central do encontro que reuniu, nos últimos dez dias, 330 bispos brasileiros. "O celibato não é uma lei divina. É uma lei disciplinar. Temos na Igreja Católica Apostólica Romana alguns ritos em que os padres se casam. Agora, no rito latino, quem quiser ser sacerdote, presbítero, tem de fazer opção pela vida celibatária e viver dentro da castidade. E isso nem todos têm como proposta de vida", disse dom Luís.