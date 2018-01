Homem transmite H1N1 para 220 porcos

No Canadá, 220 porcos foram infectados pelo vírus H1N1, transmitido por um dos funcionários da fazenda onde se encontravam. O fenômeno levantou novas preocupações na Organização Mundial da Saúde (OMS) e na Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) sobre a transmissão da doença de volta aos animais e uma eventual nova onda de contaminações mais severas entre humanos. No Egito, a decisão do governo de sacrificar 300 mil porcos - a despeito da orientação da OMS de que não há risco de contrair a doença pela ingestão de carne de porco - gerou protestos e violência. No sábado a noite, autoridades canadenses informaram que 220 porcos em uma fazenda em Alberta estavam contaminados. O homem que passou o vírus esteve no México. Joseph Domenech, veterinário-chefe da FAO, admitiu ontem que estava preocupado. "Precisamos reforçar os controles", disse. Os animais foram isolados. Uma das preocupações, especialmente na Ásia, é com eventual mistura do vírus da gripe suína, o H1N1, com o da gripe aviária, o H5N1. "Por isso precisamos monitorar animais e garantir que não haja expansão da contaminação", disse Peter Ben Embarek, especialista em segurança alimentar da OMS. "Se ocorreu no Canadá, pode se repetir em outros lugares." CHOQUES NO EGITO Ontem, o Egito iniciou o sacrifício de milhares de porcos no país, alegando que essa seria a forma de lidar com a doença. A atuação da polícia acabou gerando violência. A maioria das criações é caseira e serve como o único sustento à população mais pobre. A violência ocorreu em vários locais da periferia do Cairo. Os donos dos porcos atacaram as autoridades com pedras e a polícia respondeu com gás lacrimogêneo e balas de borracha. O governo prometeu que indenizará cada família em US$ 14 e importou máquinas para matar 3 mil porcos por dia. O Egito não registrou nenhum caso de gripe suína, mas desde 2006 já contabiliza 26 vítimas fatais da gripe aviária. O temor é de que haja uma mistura dos vírus.