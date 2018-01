O lavrador baiano Francisco Mateus de Santana, conhecido como Seu Chico de Gaspar, completou ontem 118 anos, em Olindina, interior da Bahia. Com essa idade, Seu Chico pode ser o homem mais velho do mundo. Segundo o Guinness Book, O Livro dos Recordes, o homem mais velho do mundo é o japonês Tomoji Tanabe, de ''''apenas'''' 111 anos.