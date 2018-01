Um homem de 84 anos recebeu o diploma do ensino médio em São Paulo, depois de abandonar as salas de aula há 70 anos. Otacílio José dos Santos retomou os estudos na rede pública há 5 anos, depois de ficar viúvo pela segunda vez. Com cinco filhos, quatro netos e três bisnetos, Santos tem agora um novo objetivo: ser advogado.