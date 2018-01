Homem ajuda mais em tarefa doméstica

O homem brasileiro vem ajudando mais nas tarefas domésticas, mas ainda é a mulher quem mais tempo dedica a afazeres como cozinhar, limpar a casa e cuidar dos filhos - mesmo sendo cada vez maior a inserção feminina no mercado de trabalho. A informação consta de estudo divulgado ontem pelo IBGE, que tem como base a comparação de dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios dos anos de 2001 e 2005. Não se sabe exatamente o que tem motivado os homens a colaborar mais: se um maior grau de conscientização ou o fato de suas mulheres não terem mais tanto tempo para a casa, já que passam muitas horas na rua, trabalhando. Os números mostram que, em 2001, 42,6% dos homens se incumbiam desses afazeres; em 2005, a proporção passou para 51,1%. Ainda assim, as mulheres têm jornada muito mais pesada. De acordo com os resultados da PNAD de 2005, 90,6% das brasileiras se ocupam de tais tarefas. As mulheres passam 25,3 horas por semana cozinhando, arrumando e cuidando das crianças; eles, 9,9 horas. Se for somada a labuta na rua e no lar, as mulheres trabalham uma hora a mais por semana, apesar de a carga horária masculina ser mais extensa. DESDE CEDO O trabalho revelou que a divisão desigual das tarefas entre os sexos começa cedo. Mesmo que estejam na escola ou que já tenham começado a trabalhar, as meninas perdem muito mais tempo ajudando na cozinha e tomando conta dos irmãos mais novos. Na faixa dos 10 aos 17 anos, enquanto 47,4% dos garotos têm afazeres domésticos em sua rotina, 82,6% das garotas enfrentam a mesma situação.