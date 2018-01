Hoje é o último dia de inscrição da Fuvest

Hoje é o último dia de inscrição para o vestibular da Fuvest 2008. Os candidatos devem levar a ficha de inscrição preenchida e uma foto 3x4 a um dos 39 postos espalhados pelo Estado. A taxa de R$ 100 já deve ter sido paga em qualquer agência do Banco Santander Banespa. O vestibular da Fuvest oferece 10.552 vagas - 10.302 na USP, 100 na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e 150 na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. A primeira fase de avaliação será no dia 25 de novembro, com 90 questões de múltipla escolha. Assim como ocorreu no ano passado, 10% delas serão interdisciplinares.