A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) realiza hoje, a partir das 14 h, seu vestibular 2009. Quase 50 mil candidatos disputam uma vaga em um dos 68 cursos (66 da Unicamp e 2 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto). O mais concorrido é o de Medicina, com 78,8 candidatos por vaga. Os locais de prova podem ser consultados no site www.comvest.unicamp.br. Os portões serão fechados às 13h45.