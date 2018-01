História do local ''começa'' em 1511

O Arquipélago de São Pedro e São Paulo, nome oficial do conjunto de dez ilhotas anteriormente chamadas de rochedos, abrolhos, recifes e penedos, foi descoberto acidentalmente por navegadores portugueses em abril de 1511. A caravela São Pedro, comandada pelo capitão Manuel de Castro Alcoforado, encalhou em cima de uma rocha e rompeu os fundos, enquanto navegava em mar aberto, durante a noite, no meio do Oceano Atlântico. Quatro séculos depois, em abril de 1922, outros aventureiros portugueses, os aeronautas Sacadura Cabral e Gago Coutinho, desceram junto do arquipélago com o hidroavião Lusitânia. Deveria ser apenas uma escala para reabastecimento, na travessia Lisboa-Rio, mas o mar revolto quebrou um dos flutuadores de seu aparelho. Recolhidos por um cruzador da Marinha Portuguesa, foram levados a Fernando de Noronha, onde receberam outro hidroavião, o Pátria, com o qual retornaram ao Arquipélago de São Pedro e São Paulo, para reiniciar o trecho interrompido. Uma pane no motor obrigou os aeronautas a fazer pouso de emergência no mar. Passaram nove horas como náufragos, até serem resgatados por um cargueiro inglês. Entre esses dois acidentes, uma visita ilustre entrou na história de São Pedro e São Paulo em 1832, quando o navio Beagle estacionou junto dos rochedos com o pesquisador Charles Darwin, o autor de A Origem das Espécies, em sua expedição em direção ao Oceano Pacífico. O cientista descreveu assim a passagem pelo arquipélago: "Ao atravessarmos o Atlântico, na manhã de 16 de abril, aproamos para o vento, parando a pequena distância dos rochedos de São Paulo. Esse agrupamento de rochedos se acha situado entre a latitude 0°58? norte e longitude 29°15? oeste. A distância que os separa do continente americano é de 540 milhas, e da ilha Fernando de Noronha, de 350 milhas. O ponto mais elevado chega somente a cerca de 15 metros sobre o nível do mar e todo o perímetro não chega a 1.200 metros." Em 1998, a Marinha inaugurou a primeira estação científica na Ilha Belmonte. Oito anos depois, as ondas destruíram, em junho de 2006, quase todo o conjunto da casa e instrumentos ali instalados, menos o farol construído no ponto mais alto da ilha. Foi nele que se refugiaram os pesquisadores que se encontravam na estação científica. A casa foi reconstruída com novas técnicas de segurança e reinaugurada em 2008.