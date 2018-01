História da Arte é o tema de hoje da ''Enciclopédia''

História da Arte é o tema do 19º volume da Enciclopédia do Estudante, hoje nas bancas. A obra é dividida entre parte teórica e histórica. Na primeira, há um extenso glossário e páginas específicas sobre teoria da arte, com capítulos que ensinam como se faz e como se interpreta uma obra das mais diferentes técnicas artísticas, como pintura e escultura. Na segunda, o livro apresenta cronologicamente as principais características das várias artes na Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Escultura, arquitetura, cerâmica, pintura, desenho, fotografia e cinema são explicadas no contexto de cada período. São mais de 700 imagens, sendo 40 de obras nacionais. Geografia do Mundo, 20º e último volume da coleção nas bancas no próximo domingo, faz uma radiografia precisa do mundo que habitamos. A obra está organizada em três grandes partes. Na primeira, cada um dos continentes é descrito do ponto de vista de seu relevo, clima, vegetação, população e economia. Na segunda, há dados atualizados até outubro de 2008 para cada um dos países do mundo com informações sobre população, moeda, religião e PIB, além de aspectos geográficos e históricos. A terceira é um atlas completo com mapas físicos e políticos de cada continente, coordenadas geográficas, sistemas de fuso horário, planisfério das estruturas geológicas, relevo, vulcões, placas tectônicas, oceanos, clima, vegetação, biodiversidade, disponibilidade de água, chuva ácida, conflitos e urbanização, dentre muitos outros temas. No total, são 340 mapas e 70 fotos. Um glossário amplia ainda mais a compreensão da disciplina. A Enciclopédia do Estudante foi atualizada para o Brasil pela Editora Moderna. Cada exemplar vendido nas bancas custa R$ 15,90.