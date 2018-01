Hipocondríacos da internet

Qual a diferença entre o médico que faz uma consulta de 15 minutos sem olhar na cara do paciente e um site que dá informações completas sobre todas as doenças que se possa imaginar? Nenhuma, pelo menos para o cybercondríaco, nome pelo qual vem sendo chamado o hipocondríaco da era digital. Nenhum dos dois - médico ou internet - resolve o problema do cybercondríaco, que, mesmo com a informação, não se acalma. 'A doença do hipocondríaco é a certeza de que tem alguma enfermidade grave', explica o psiquiatra Marcelo Feijó de Mello, coordenador do Programa de Atendimento a Vítimas de Violência e Estresse da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 'Quando leio sobre o problema na internet, não me tranqüilizo nem um pouco. Só me certifico de que estou doente', confirma a coordenadora de marketing farmacêutico Letícia (nome fictício), de 28 anos. Em suas várias pesquisas, ela já achou que estava com linfoma, câncer de mama e hepatite, além de ter sofrido um enfarte imaginário. Um estudo feito pela empresa Harris Interactive no ano passado, nos Estados Unidos, constatou que cerca de 160 milhões de internautas já usaram a web para pesquisar sobre saúde - um número que, segundo os pesquisadores, cresceu em 37% nos dois últimos anos. Não é todo médico que aceita o paciente 'sabichão' numa boa. O aposentado Miguel (nome fictício), de 77 anos, acha que alguns se incomodam com seu vasto conhecimento sobre Medicina, adquirido na internet e em revistas especializadas. 'Às vezes, aparento saber bem mais do que eles', brinca Miguel, que não se considera hipocondríaco, mas sempre leva um bloquinho para as consultas, no qual anota todas as palavras do doutor. Lotado de informação, o cybercondríaco tem o costume de confrontar as opiniões e diagnósticos do médico. 'Eu não sou especialista, mas não sou burro. Eu me informo muito', diz Miguel. Mas o psiquiatra Antonio Egidio Nardi, coordenador do Laboratório de Pânico & Depressão do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pede cuidado com as fontes de informação deturpadas e indica quais são as melhores opções. 'Sites de universidades, hospitais e associações de portadores costumam ser mais confiáveis', avisa Nardi. Benefícios? Grupos de auto-ajuda, comunidades do orkut (site de relacionamentos da internet) e fóruns de portadores de enfermidades podem piorar a hipocondria. Nestes espaços, cada pessoa faz um desabafo diferente sobre a doença, deixando o cybercondríaco cada vez mais transtornado e doente. Contrários aos médicos que se irritam com o paciente informado, alguns especialistas defendem que aquele que busca o conhecimento sobre o que tem adquire mais responsabilidade no tratamento. Mello, da Unifesp, acredita que se o pessoa gosta de pesquisar, deve ser orientada pelo médico. Isto se não for hipocondríaca. Caso contrário, o paciente deve ser tratado com terapia e até medicamentos, que irão atenuar sintomas como ansiedade e depressão. 'O hipocondríaco geralmente possui os sintomas sobre os quais costuma reclamar e nada impede que ele venha a ter uma doença. Ele tem também uma percepção do corpo diferente da que as pessoas normais têm', explica o Mello. O que uma pessoa sem o distúrbio encararia como dor de cabeça, pelo hipocondríaco poderia ser interpretado como um tumor cerebral, por exemplo. A família também deve ser orientada durante o tratamento. 'Não se pode desvalorizar os sintomas ou entrar no jogo do hipocondríaco', avisa Mello. Importante é que parentes e amigos entendam que, pelo menos uma doença, ele tem. O que caracteriza um hipocondríaco? » Tem pensamentos recorrentes sobre doenças e medo de tê-las » Hiper valoriza sensações físicas que outras pessoas achariam normais. Por exemplo: uma dor de cabeça, para o hipocondríaco, é motivo de alerta » Geralmente associa estas sensações físicas a doenças graves » Toma remédios por conta própria ou, por medo de piorar os sintomas, não toma remédios » Vive de médico em médico, faz muitos exames e, quando recebe o diagnóstico de que está tudo bem, fica tranqüilo só no momento » Procura se informar sobre as doenças e, quando lê que um famoso teve uma enfermidade, começa a sentir os mesmos sintomas