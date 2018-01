Herdeiros em conflito no AC

Uma ação do Ibama dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes às vésperas do aniversário de sua morte está colocando em lados opostos antigos companheiros do seringueiro. A campanha visa a multar atividades irregulares e expulsar ocupantes ilegais do local, depois que se notou um aumento do desmatamento para criação de gado. Cerca de 45 mil hectares foram transformados em pasto para 10 mil cabeças. Segundo Anselmo Fornek, superintendente do Ibama no Acre, a reserva já tinha algumas fazendas dentro quando foi criada, mas o problema é que a criação cresceu desde 1990. E se identificou a presença de gente que não poderia estar lá, como servidores públicos, comerciantes e fazendeiros. Fornek explica que eles receberam ordem para se retirar e que os seringueiros foram convidados a se readequar, reduzindo a criação a 30 cabeças. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri, Derci de Carvalho, afirma que seringueiros estão sendo ameaçados. E justifica que o gado foi a única possibilidade encontrada de sobrevivência. "A verdade é que o extrativismo no Acre faliu", diz. Para Raimundo Mendes de Barros, primo de Chico, "o sindicato não sabe mais o que defende e está adotando o discurso dos latifundiários".