Herança saborosa

Strogonoff clássico Tempo de preparo: 45 minutos Rendimento: 6 porções Foto: Divulgação Ingredientes 1 kg de camarão 50 ml de azeite 1 cebola ralada 1 dente de alho socado 250 g de cogumelos paris (pode ser em conserva ou fresco) 6 colheres (sopa) de água 2 colheres (sopa) de vinho branco seco 1 colher (sopa) de farinha de trigo algumas gotas de molho inglês 1 colher (café) de catchup 500 ml de creme de leite fresco sal, pimenta-do-reino e salsinha picada a gosto Preparo: 1. Limpe os camarões e refogue no azeite com sal. Quando estiverem cozidos, tire-os da panela e reserve-os. 2. Ponha na mesma panela a cebola, o alho e deixe dourar. Acrescente os cogumelos e deixe corarem por um instante. 3. Misture a água, o vinho, dissolva a farinha na mistura e despeje na panela, mexendo bem até encorpar. 4. Acrescente o molho inglês, o catchup, a salsa picada e os camarões reservados. Deixe ferver. 5. Junte o creme de leite e abaixe o fogo. Quando estiver bem quente, tire e sirva, sem deixar ferver de novo. 6. Sirva com arroz branco e batatinha palha. Custo: alto Grau de dificuldade: fácil Xinxim de galinha Tempo de preparo: 1h30 Rendimento: 6 porções Ingredientes 1 galinha nova e não muito gorda sal, limão, pimenta-do-reino e malagueta, coentro, salsa e cebolinha verde 1 dente de alho 1/2 kg de camarões frescos e limpos 1 colher (sopa) de manteiga 2 colheres (sopa) de azeite de oliva 1/2 folha de louro 1 xícara (chá) de azeite-de-dendê 2 cebolas 4 tomates 1/2 pimentão vermelho 250 g de camarões secos (dessalgados e moídos) leite puro extraído de um coco grande Preparo: 1. Limpe a galinha, corte pelas juntas e tempere com sal, alho socado e pimentas a gosto. Reserve. 2. Tempere os camarões frescos com sal e gotinhas de limão. Reserve. 3. Leve ao fogo a manteiga e o azeite de oliva, junte o louro e a galinha, deixe corar um pouco e reserve. 4. Faça um bom refogado com 1/2 xícara de azeite-de-dendê, as cebolas raladas, os tomates e o pimentão, picadinhos (sem peles nem sementes), o camarão seco e o amarrado de cheiros verdes. 5. Junte os pedaços de galinha, torne a refogar e vá pingando água, até a carne ficar macia e com pequena quantidade de molho. 6. Feito isso, junte os camarões frescos, refogue um pouco mais (retire os cheiros verdes), adicione o leite de coco e o restante do azeite-de-dendê. Prove o sal e demais temperos e sirva assim que o camarão estiver cozido. 7. Sirva com arroz branco, angu de farinha de arroz, ou com farofa de farinha-d''água. Custo: médio Grau de dificuldade: médio Ambrosia Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 6 porções Ingredientes 1 litro de leite cravo, casca de limão ou casca de laranja a gosto 250 g de açúcar 8 gemas 4 claras canela em pó para polvilhar Preparo: 1. Num a panela, coloque o leite, temperos a gosto e o açúcar. Deixe ferver até reduzir à metade. 2. Numa tigela, bata as claras em neve e acrescente as gemas, uma a uma. 3. Abaixe o fogo do leite e junte os ovos batidos. Trabalhe com uma escumadeira, mexendo de baixo para cima, até que os ovos comecem a endurecer e a mistura tome consistência (aproximadamente 15 minutos). 4. Despeje numa vasilha e polvilhe canela em pó por cima. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil