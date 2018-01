HC já realizou 25 operações

O Hospital das Clínicas de São Paulo é um dos poucos órgãos públicos do Brasil a realizar a cirurgia de mudança de sexo. Desde 1998, 25 pessoas passaram pelo procedimento. Outras dez aguardam para fazer a cirurgia até janeiro. A endocrinologista Elaine Frade Costa, responsável pelo ambulatório de transexualismo, explica que o processo todo é complexo e leva vários anos até resultar na cirurgia. "Muitos acham que é só chegar e marcar, mas antes é preciso passar por pelo menos dois meses de avaliação psicológica. Se for dado o aval, são no mínimo mais dois anos de terapia psicológica e hormonal. Ainda não operamos ninguém com menos de 3,5 anos de terapia." Cerca de 70 pessoas estão hoje nesse processo. Outras 40 pessoas aguardam a avaliação inicial.