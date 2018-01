HC inaugura serviço voltado para idosos

O governador José Serra inaugurou ontem, no Hospital das Clínicas (HC), um ambulatório de urologia especializado no atendimento de pacientes idosos de baixa renda. A unidade havia sido destruída pelo incêndio no Prédio dos Ambulatórios em dezembro de 2007 e teve investimentos de R$ 2,7 milhões para ser reaberta, ampliada. A nova estrutura tem 15 consultórios e sistema de armazenamento eletrônico de dados, além de fazer intervenções minimamente invasivas.