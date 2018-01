Hambúrgueres exóticos

Indian burger Tempo de preparo: 20 minutos Rendimento: 9 porções Ingredientes 200 g de cebola picada 200 g de queijo gouda ralado fino 900 de de filé de frango moído (cru) 1 e 1/2 colher (chá) de curry 1/2 colher (chá) de pimenta-do-reino 1/2 colher (chá) de sal 15 ml de molho inglês 3 ovos 1/4 de colher (chá) de cardamomo em pó 60 g de farinha de rosca 1/4 de colher (chá) de noz-moscada ralada 180 g de mussarela de búlafa Para decorar: fatias finas de pepino agridoce cubinhos de tomate 9 raminhos de manjericão Preparo 1. Passe a cebola no processador e despreze a água que se formar. 2. Junte a metade do queijo gouda e os demais ingredientes, exceto a mussarela de búlafa, até obter uma massa homogênea. 3. Formate hambúrgueres de 150 g cada e cubra cada um deles com o resto do queijo gouda. 4. Grelhe os hambúrgueres numa chapa ou numa frigideira, untada com margarina, virando a cada minuto, até o ponto desejado. Coloque a mussarela em cima de cada um e abafe com uma tampa para que o queijo derreta. 5. De um lado do prato, monte um leito com as bananas fritas. Por cima, coloque o hambúrguer, de forma que as bananas apareçam por baixo. 6. Monte um círculo com as rodelas de pepino sobrepostas por cima do hambúrguer. Decore o centro com tomates em cubos e o raminho de manjericão. Sirva com rodelas de cebola frita e molho sambar. Molho de tomate sambar Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 9 porções Ingredientes 45 ml de óleo de soja 1 colher (chá) de pasta de alho 150 g de cebola picada 1 colher (chá) de mostarda em grãos 1/2 colher (chá) de cominho em grão 450 g de tomates maduros picados, sem sementes 1/2 colher (café) de páprica picante 1 colher (chá) de curry em pó 1 pimenta dedo-de-moça cortada em lâminas finas, com as sementes 75 ml de vinho branco seco 1 colher (chá) de gengibre fresco picado 1 colher (chá) rasa de sal Preparo 1. Numa panela, aqueça o óleo e doure a pasta de alho e a cebola. 2. Acrescente a metade da mostarda, a metade do cominho, a metade do tomate, 25 ml do vinho, o gengibre e o sal. 3. Deixe em fogo brando até ferver. Retire do fogo, bata no liquidificador por alguns segundos e volte novamente ao fogo. 4. Junte o restante dos ingredientes (tomate, cominho, mostarda e vinho) e ferva em fogo brando, por 5 minutos. Banana frita Tempo de preparo: 15 minutos Rendimento: 10 porções (aproximadamente 1 banana por prato) Ingredientes 10 bananas pratas 200 g de farinha de trigo óleo para fritar 200 g de açúcar 50 g de canela Preparo: 1. Corte as bananas em rodelas de 5 mm aproximadamente. Empane na farinha de trigo e frite em óleo quente, por alguns segundos, para que não fiquem encharcadas. Escorra em papel toalha e espere esfriar. 2. Misture o açúcar e a canela e passe as bananas nesta mistura. Custo: baixo Grau de dificuldade: médio Garden burger Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 6 porções Ingredientes 30 g de pasta de alho 250 g de cebola picada 50 g de gengibre ralado 100 ml de azeite 200 g de lentilha crua 800 ml de água 120 g de nozes descascadas e picadas 250 g de cenoura 250 g de abobrinha 80 g de gergelim 1/2 colher (chá) de sal 1/2 colher (chá) de pimenta-do-reino 1 colher (sopa) de azeite para fritar Preparo 1. Numa panela pequena, doure o alho, a cebola e o gengibre no azeite, até que o refogado fique bem passado, com a coloração marrom escuro. 2. Retire do fogo, despreze o excesso de azeite e deixe esfriar. 3. Cate e lave a lentilha. Coloque-a numa panela com a água, tampe e cozinhe por cerca de 25 minutos. Retire do fogo, escorra a água e espere a lentilha esfriar. 4. Coloque a metade da lentilha no processador, junte as nozes e bata até obter um purê. Reserve. 5. Descasque as cenouras, lave-as e passe-as no ralo grosso. 6. Lave as abobrinhas, retire o talo e em seguida passe-as também no ralo grosso. 7. Esprema bem as cenouras e as abobrinhas raladas, até sair todo o excesso de água. 8. Misture com o purê de lentilhas, o gergelim, as lentilhas inteiras e o refogado de cebola e alho. 9. Tempere com sal e pimenta, e misture bem até obter uma mistura homogênea. Formate hambúrgueres com cerca de 200 g cada, e deixe na geladeira por pelo menos 1 hora. 10. Numa frigideira, coloque 1 colher (sopa) de azeite e doure o hambúrguer, um de cada vez, por cerca de 5 a 8 minutos, em fogo médio, virando várias vezes até dourar ambos os lados. Custo: baixo Grau de dificuldade: médio Rice burger Tempo de preparo: 1h15 Rendimento: 6 porções Ingredientes 30 g de alho em pasta 100 ml de azeite 10 g de salsa picada 5 g de tomilho 500 g de arroz integral cateto 30 g de caldo de legumes em pó 1 litro de água 60 ml de molho de soja 40 g de cebolinha 2 ovos inteiros 1/2 colher (chá) de pimenta-do-reino 220 g de farelo de pão 1 colher (sopa) de azeite para fritar Preparo 1. Numa panela, doure o alho no azeite. Junte a salsa e o tomilho, e refogue mais um pouco. 2. Adicione o arroz previamente lavado e escorrido. Junte o caldo de legumes e a água. Cozinhe em fogo baixo, com a panela tampada, por cerca de 45 minutos, até a água secar e o arroz ficar tenro. Se for necessário colocar mais água, faça-o aos poucos. Espere esfriar. 3. Bata no processador a metade do arroz cozido, o molho de soja, a cebolinha, os ovos, a pimenta-do-reino e 80 g de farelo de pão. Bata na função pulsar, até obter uma massa pastosa, mas com os grãos parcialmente inteiros. 4. Misture esta pasta com o arroz reservado, mexendo bem. Forme hambúrgueres de 200 g cada. Cubra-os gentilmente com o farelo de pão restante e deixe na geladeira por pelo menos 1 hora antes de fritá-los. 5. Proceda como no item 10 do Garden Burguer. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Receitas fornecidas por Joe & Leo's: Shopping Villa-Lobos, 3º piso, tel.: 3024-4150. A receita do indian burger foi criada pela chef carioca, Monique Benoliel.