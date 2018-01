Haja pique

Seja naturalmente, com um empurrãozinho da pílula azul ou com ajuda da medicina reprodutiva, homens que já passaram dos 50 anos estão curtindo a paternidade tardia, estimulados por uma expectativa de vida cada vez maior. Existe até uma sigla para os que se tornam pais depois dos 60: SOD - Start Over Dads. Exemplos não faltam, como o ator Al Pacino, pai de um casal de gêmeos de 6 anos, e Rod Stewart, pai de um bebê de 1 ano. Sobre os prós e contras da paternidade tardia, a psicoterapeuta Lidia Aratangy lembra que a questão não está nos cabelos grisalhos, mas nas idéias que estão dentro da cabeça que esses fios cobrem. "Que sentido tem a paternidade nessa idade? O que levou esse homem a ser pai nessa idade? Qual o seu vínculo com a mãe de seu filho ?", indaga. Segundo ela, os problemas tendem a ser maiores quando a paternidade é resultado de uma barganha, isto é, uma concessão a um segundo casamento com uma mulher mais jovem, sem filhos de relacionamentos anteriores: - Neste caso, este homem pode ter pouca paciência e considerar que já fez a sua parte, deixando para a mulher o ônus da educação da criança. Mas também pode acontecer o contrário. Alguns, mesmo nessa situação, são totalmente conquistados por esse filho tardio, com quem descobrem novas nuances no exercício da paternidade. Há o mito de que mais idade significa ser sábio, responsável, amoroso e presente. Será? "Não necessariamente. O tempo, por si só, traz apenas rugas e cabelos brancos... Sabedoria e sensibilidade vêm do bom uso que se tiver feito das experiências vividas ao longo do tempo", opina. A educação é outro ponto, levando-se em conta a diferença entre as gerações anteriores e a atual. Não ser repressor nem liberal em excesso, eis a questão: - Esse dilema está sempre presente na educação. Temos todos de educar nossos filhos hoje, com a bagagem que recebemos ontem e o objetivo de prepará-los para enfrentar o mundo amanhã. Errar é inevitável. Talvez esses pais mais velhos tenham até uma tranqüilidade maior, porque já não se sentem obrigados a provar para seus próprios pais que estes estavam errados na forma pela qual educaram os filhos. VIDA NO CAMPO A verdade é que a paternidade tardia causa uma reviravolta positiva na vida desses jovens senhores. É o caso do ator, diretor, roteirista e cantor Moacyr Franco, de 71 anos, pai de Moacyr Franco Jr, de 48 anos, Guto, de 47, Maria Cecília, de 37, João Vitor, de 13, e dos gêmeos Ana Helena e Domênico, de 5 anos. Tem seis netos, com idades que vão de 1 a 21 anos. Moacyr estourou nas paradas musicais em 1962 com a canção Suave é a Noite, versão de Tender is the Night. O mineiro de Ituiutaba, que ganhou 41 discos de ouro, continua a pleno vapor redigindo textos humorísticos, compondo, atuando na TV e fazendo shows. Quando leva as crianças ao cinema, é rodeado pela garotada que o reconhece pelos personagens que faz na telinha. "Manter-se atualizado é fundamental para dialogar com a geração de hoje", fala. A saúde vai bem e, enquanto pessoas de sua faixa etária "brigam" contra o colesterol, ele se serve de uma média generosa com a saborosa manteiga Aviação. Dribla a idade com seu humor afiado - "me internei para fazer um check up e já espalharam que eu estava nas últimas" - e com dezenas de vitaminas receitadas pelo médico ortomolecular, guardadas cuidadosamente numa caixa de vime na cozinha. Vestindo jeans e tênis, apresenta a casa que mais parece um sítio. Tem lago, patos, 15 cães, galinhas, viveiro de pássaros, pomar e horta. A reportagem chega de manhãzinha e flagra uma típica cena familiar. A esposa Daniela, de 33 anos, que acaba de lançar um livro no qual conta a história do casal, alimenta os pássaros. A caçula Ana Helena, fofíssima, de pijama e pantufas de bichinho, traz no colo um filhote de cachorro, o Táxi. É o que mais se ouve na casa: "pára, Táxi !" Ana tropeça nos degraus da escada, abre o berreiro e corre para a mãe. Domênico, que adora subir em árvore, leva um pito do pai para descer dos galhos e tirar a foto. O menino faz fita, chora, até que dá um sorriso forçado para a câmera. Depois chora de novo e pede o carinho do pai. "Esse vai ser artista", brinca Moacyr. Paciente, Moa, como é chamado, é um pai como outro de 20, 30, 40 anos. Encanta-se com Ana, que dança pela casa, comenta as atitudes de João Vitor na escola e derrete-se com Domênico. "Esse menino faz cada pergunta cabeluda e não se contenta com evasivas." Diz que os meninos são agarrados a Daniela. "Mimo eles e eles mimam a mãe. Quando chegamos em casa à noite, dou um grito de Tarzan e eles correm para ela !" O casal, no início, divergiu sobre ter ou não ter filhos. Casado por quatro vezes e com os filhos criados, Moacyr dava a paternidade por encerrada, quando Daniela engravidou de João, aos 19 anos. "Como queria ter mais filhos, oito anos depois recorremos à reprodução assistida quando tivemos os gêmeos". Pai, avô, companheiro, para Moacyr, o conceito de família é o mesmo de "estar em casa". Resume em duas palavras o maior legado que deixa para os filhos: confiança e amizade. PAI MENESTREL Com filhas pequenas e um teatro novinho em folha, Juca Chaves faz 69 anos em outubro e é mais uma prova de que a vida não acaba depois dos 30. Com exceção dos ralos cabelos brancos, o menestrel, autor de Presidente Bossa Nova e Take Me Back to Piauí, não só continua com a língua em forma como se sente renovado com a vinda das crianças. Casado há 33 anos com a eterna musa Yarinha, de 53, ele conta que, quando se conheceram, ele tinha 36 e ela, 20. Era o típico casal sem filhos, que levava uma vida glamourosa, cercado de amigos músicos na idílica casa de Itapuã, em Salvador. "Eu não pensava mesmo em crianças, não sabia como lidar com elas. Mas aos 60 veio o desejo de aumentar a família e adotamos, ainda bebês, Maria Clara, hoje com 9 anos, e Maria Morena, de 7 anos, nossas filhas do coração, como repetimos sempre para elas." Inspirado nas meninas, Juca até compôs uma música para elas. Maria Clara, que tem o mesmo nome da mãe de Juca, foi abandonada em uma igreja de Salvador e depois levada a uma creche, onde foi adotada aos 4 meses pelo casal. Depois de dois anos, adotaram Maria Morena. Com a inauguração do espaço cultural que leva o seu nome, Juca trouxe a família para São Paulo, matriculando as crianças numa das melhores escolas da cidade. Para ele, a educação é a maior herança que os pais podem dar aos filhos. O que mais irrita papai Juca é a burrice. "Primeiro é preciso aprender a ler, falar direito e escrever à mão, caso contrário, topa-se com as barbaridades que vemos nas respostas das provas do vestibular." O que mais o diverte: assistir às aulas de hip-hop das filhas. Os talentos divergem: a caçula adora uma piada e a mais velha gosta de música. "Maria Clara me pediu um violão. A primeira coisa que fez quando ganhou o instrumento foi abrir as pernas como um cantor de rock (hilário, ele faz a pose). Disse a ela que jamais abrisse as pernas e que violão não se tocava daquele jeito, só guitarra", conta, caindo na risada. E que nenhuma jamais levante as mãozinhas durante um show, pois é pito na certa. PRESENTE ESPECIAL Em pleno incêndio do caso Renan Calheiros, o senador gaúcho Pedro Simon, (PMDB-RS), abre uma brecha em sua agenda e atende a reportagem do Feminino para falar sobre o dia dos pais. Um presente especial. É assim que ele se refere ao caçula do clã, o Pedrinho, de 13 anos, fruto do seu segundo casamento com Ivete Fülber Simon. O parlamentar se emociona ao falar da tragédia pela qual passou, a qual acredita ter superado por ser um homem extremamente religioso. "Tive três filhos com Tânia, a minha primeira esposa, Tiago, Tomás e Mateus. Em 1984, numa véspera de feriado, ela estava indo para a praia com os meninos quando sofreu um acidente de carro. Mateus, de 10 anos, morreu na hora. Ela se culpava muito, caiu em depressão profunda e seis meses depois faleceu." Anos depois Simon casou-se e, aos 65 anos, foi pai novamente. "Pedro foi uma criança desejada, veio para preencher a minha vida." Conta que a família aumentou ainda mais. "Há três anos, adotei Ana Clara, de 3 anos." A menina é neta de dona Raimunda, empregada da família Simon há muitos anos. Ele acrescenta que "adotou" também a mãe de Ana Clara, Tatiara, ajudando-a nos custos da faculdade. O convívio familiar é harmonioso. Os filhos mais velhos, Tiago, de 37 anos, e Tomaz, de 35, sempre que podem participam dos encontros e passeios em família e paparicam os caçulas. Quem pensa que idade é empecilho para acompanhar os mais jovens, basta dar uma olhada na homepage do senador. Lá está um Pedro Simon esportista, praticando canoagem ao lado da mulher e do filho. "Hoje procuro estar sempre perto da família. Fazemos as refeições juntos, todos os dias. Para quem quer, Brasília é o lugar ideal para o convívio familiar." Tempos esses bem diferentes daqueles vividos durante a ditadura militar, quando viajava constantemente em meio a cassações, torturas e demissões. "Dediquei menos tempo aos meus filhos do que deveria." Filho de uma geração austera, Simon sempre educou os filhos pelo caminho do afeto e do diálogo, e cita o que considera os três grandes pilares da família: igreja, educação e escola. Perguntado sobre os rumos da juventude, vem à tona o caso da agressão a uma doméstica por rapazes da classe média carioca. Ele lembra de uma entrevista que o autor Silvio de Abreu deu às páginas amarelas da revista Veja, em 2006, na época da novela Belíssima, da Rede Globo: - O Silvio de Abreu citava uma pesquisa de opinião com os espectadores, pela qual constatou que uma parcela considerável do público já não valorizava tanto a retidão de caráter. O personagem canalha era visto com simpatia e o honesto, como um boboca. Enfim, um relaxamento de costumes. Na ocasião sugeri a realização da audiência pública a respeito da influência da televisão na formação e na estruturação dos valores éticos e morais. Para Simon, além disso, os jovens que vivem em condomínios cercados, quando saem dessa sociedade fechada não respeitam o outro, se apropriando do espaço público. "É preciso urgentemente aprofundar os conceitos de ética e moral", conclui. CARINHO DE AVÔ O redator e humorista Carlos Alberto de Nóbrega comemorou em maio os 20 anos do programa A Praça é Nossa, no SBT. Aos 71 anos, Nóbrega esbanja vitalidade. Todos os anos faz um check up e foi assim que detectou um câncer de próstata a tempo. Afinal, é preciso pique para acompanhar a família. Nóbrega tem quatro filhos do primeiro casamento: Beto, de 44 anos, Marcelo, de 42, Vinicius, de 41, e Maurício, de 39. Com Andréa, sua segunda esposa, também do meio artístico, teve os gêmeos Fernanda e João Vitor, de 7 anos. É avô de seis netos, com idades que vão de 5 a 17 anos. Agarradíssimo aos filhos, recorda-se de que, no auge da carreira, quando fazia shows pelo Brasil com o humorista Golias, parou com as viagens porque o filho Maurício, então com 7 meses, não o reconhecia mais, querendo só o colo da mãe. "Sempre fui apegado com os meninos e até hoje, quando viajo, um deles vai junto comigo." Confessa à reportagem um hábito de anos. "Não importa onde eu esteja, ligo todas as noites para cada um deles." Conta que, quando conheceu Andréa, 31 anos mais jovem, foi logo avisando que não queria ter mais filhos, e explica a razão: - Perdi meus pais quando ambos tinham 63 anos e tinha medo de também morrer com esta idade. Pensava que, caso eu faltasse, seria mais fácil para a Andréa refazer a vida dela sem filhos. Mas depois fiz análise e comecei a encarar a vida de outra forma. Andréa ficou emocionada e me mostrou uma gaveta cheia de roupinhas de bebê que comprava às escondidas. O casal procurou um especialista em reprodução assistida, quando então nasceram os gêmeos. "A diferença de um para o outro é de um minuto, e os temperamentos são completamente diferentes. João Vitor é compenetrado, e Fernanda é tagarela e vaidosa, puxou à mãe." Sobre a educação dos meninos, assume que é um avô para eles. "Estrago mesmo! Sou a parte que dá mimo. As cobranças ficam com a mãe !"