Guia da camiseta masculina

Opção é o que não falta quando o assunto é camiseta e ela está presente no guarda-roupa em todas as estações. Talvez isso até dificulte na hora de ousar, fugir do óbvio ou do básico e apostar em tendências. Apesar de serem básicas, elas podem, sim, dar um toque de estilo ao visual. Pensando nisso, qual será a modelagem deste verão? E a estampa? A gola será em V, redonda, com botões ou canoa? “O básico sempre vai estar em alta, mas é legal brincar com modelagens e cortes diferentes na hora de montar uma produção”, diz o blogueiro de moda masculina Leonardo Leal, do blog Macho Moda.

As apostas de Leal em relação aos shapes são as camisetas long-line e oversized, que seguem o mood esportivo, em alta há algumas temporadas. A primeira tem corte seco e junto ao corpo, mas é mais comprida, quase como um vestido. Vai bem em looks com calça skinny, que ajuda a alongar a silhueta e equilibrar o visual, ou jogger (com elástico na barra), para deixar o visual bem street. Se combinada a calças de sarja, ganha ar um pouco mais arrumado. Já os modelos oversized têm corte amplo e um ar hip hop. Para os homens mais magros, vale cuidar para que não sejam grandes demais.

Na hora de escolher detalhes do corte, fique de olho nas com gola canoa, Heinley (redonda com botões) e barra arredondada. A gola canoa é aberta e ajuda a compor looks bem casuais, ao contrário da Heinley, que é um intermediário entre as T-shirts e as pólos. “Dá para combiná-la a uma calça de alfaiataria e um blazer para ir trabalhar, por exemplo”, diz Leal. Já a barra arredondada deixa a peça original e mais fashion.

Para as estampas, a palavra-chave é minimalismo. Traçados discretos, microdesenhos, frases em fontes simples… Tudo em cores mais neutras, monocromáticas, em escalas de cinza e lavagens em degradê.