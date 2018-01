Grupos criam células-tronco sem uso de embriões ou vírus

As pesquisas sobre a produção de células-tronco pluripotentes sem o uso de embriões continua a avançar em ritmo acelerado. Mal os cientistas brasileiros anunciaram a obtenção das primeiras linhagens nacionais de células-tronco de pluripotência induzida (iPS), em janeiro, pesquisadores na Escócia e no Canadá anunciaram ontem que já produziram as mesmas células sem o uso de vetores virais - um dos grandes fatores complicadores da técnica, caso um dia ela venha a ser usada como terapia em seres humanos. As células iPS são células do organismo adulto que foram reprogramadas geneticamente para se comportar como células pluripotentes, idênticas às células-tronco embrionárias, com a capacidade para se transformar em todo tipo de tecido. Com isso, evita-se o uso de embriões humanos, grande gargalo ético das pesquisas nessa área. O problema é que, para produzir as iPS, os cientistas utilizam vetores virais que inserem os genes de reprogramação no DNA da célula de maneira totalmente aleatória. Isso cria o risco de que o local de inserção interfira com o funcionamento normal da célula. Além disso, como a inserção é permanente, há o risco de que os genes voltem a ser expressos mais tarde, mesmo depois de a célula já ter sido reprogramada. Dois trabalhos publicados agora na revista Nature - um com células de camundongo e outro com células humanas - apresentam uma solução. Cientistas do Centro de Medicina Regenerativa MRC, em Edimburgo, e do Hospital Monte Sinai, em Toronto, desenvolveram uma técnica que permite inserir um pacote de quatro genes reprogramadores na célula e depois removê-lo, sem utilizar vírus nem alterar o genoma da célula. A técnica utiliza um "transposon", pedaço móvel de DNA que "pula" de um ponto para outro no genoma. A reprogramação exige quatro genes. Em vez de inserir cada gene separadamente por meio de vírus, os cientistas "empacotaram" os quatro num único transposon. Então aproveitaram a capacidade natural do transposon de entrar e sair do genoma para introduzir os genes na célula e depois retirá-los, uma vez que a reprogramação foi realizada. "O ponto de inserção ainda é aleatório. Mas, com o transposon, podemos remover tudo que colocamos no genoma. Essa é a grande vantagem", disse ao Estado Keisuke Kaji, que coordena as pesquisas em Edimburgo. "Quando cada gene é inserido separadamente, é quase impossível remover tudo." Segundo Kaji, a técnica do transposon é até mais simples do que a viral. A remoção dos genes foi demonstrada nas células de camundongo. Nas humanas, o transposon reprogramou as células, mas a retirada ainda não foi realizada. Isso está sendo feito agora, segundo Kaji, mas a Nature preferiu publicar o estudo o quanto antes. "É uma área muito competitiva", justificou. Ele espera que a técnica funcione da mesma forma.