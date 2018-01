Grupo Estado terá lounge na SPFW

A primeira edição do ano da SPFW propõe um tema complexo, mas de extrema importância: sustentabilidade socioambiental, principalmente no desenvolvimento de uma moda consciente. Por isso, alguns dos desfiles e instalações, mostrarão que é possível criar coleções inovadores, sem abusar da natureza. ?Encarar os problemas do planeta não é moda e, sim, necessidade?, garante Paulo Borges, diretor do evento. Para não ficar de fora, o lounge do Grupo Estado - grupo de comunicação oficial da SPFW - também aposta nessa tendência. Com projeto de Conrado Heck e Briareu Kwiatkowski, o espaço prova que, para ser sustentável, é preciso ser tecnológico. Com ar futurista, o lounge tem o piso de placas Tetrapak (material metálico extraído de embalagens recicláveis) e paredes e portas de pinus de reflorestamento. Tudo isso para dar suporte para o estúdio da Rádio Eldorado, que transmitirá programas ao vivo, e para os jornais O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde, e o Portal Estadão e a Agência Estado, que contarão com uma redação completa, conectada em tempo real, para transmissão de conteúdos e imagens. Além disso, o lounge também hospeda a redação do site Chic, da jornalista Glória Kalil.