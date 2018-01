Grupo Estado adota nova ortografia a partir de 1º de janeiro

O Grupo Estado vai adotar, a partir do dia 1º de janeiro de 2009, o Acordo Ortográfico aprovado em 1990 pelos oito países de língua portuguesa. Veja mais detalhes da mudança e opiniões de especialistas Embora o decreto assinado em 29 de setembro deste ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio, tenha estabelecido um cronograma com tolerância de quatro anos, até dezembro de 2012, para aplicação do acordo, O Estado de S.Paulo, Jornal da Tarde, Agência Estado e os portais na internet adotarão as novas regras na data em que elas entram oficialmente em vigor. Aprovado pela ABL e pela Academia de Ciências de Lisboa, o Acordo Ortográfico foi assinado por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe em 1990 e depois recebeu a adesão do Timor Leste e de Macau (região administrativa especial da China que também fala o português). "O fato de um jornal como O Estado de S. Paulo aplicar o acordo desde o primeiro dia é uma grande contribuição para a fixação e adoção das mudanças ortográficas", disse o filólogo e acadêmico Evanildo Cavalcante Bechara, responsável na ABL pela aplicação do acordo. Bechara, que participa da organização do novo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, a ser publicado pelo setor de lexicografia e lexicologia da ABL em janeiro ou fevereiro, acredita que a adoção da nova ortografia pelo Grupo Estado ajudará os leitores a se familiarizar logo com as mudanças implementadas pelo acordo. "Os leitores terão uma memória visual das novas grafias e assim absorverão com naturalidade e rapidez as regras do Acordo Ortográfico", observou Bechara. APRENDIZAGEM FÁCIL Na opinião do acadêmico, será uma aprendizagem fácil, porque as mudanças trazidas pelo Acordo Ortográfico, na maioria dos casos, simplificam a grafia. "Mesmo que não entenda por que pôde (pretérito perfeito do indicativo) e pôr (infinitivo) continuem tendo acento circunflexo, quando a regra foi acabar com os acentos diferenciais." O acordo ressuscita o uso de três letras que haviam sido riscadas do alfaberto - k, w, y - e acaba com o trema, além de simplificar o emprego do hífen, até agora um dos desafios para uma escrita correta. Desaparece o acento circunflexo nas terceiras pessoas do plural do presente do indicativo ou do subjuntivo dos verbos crer, dar, ler e ver - creem, deem, leem e vêem. PERÍODO DE TRANSIÇÃO O prazo de tolerância no cronograma de aplicação das novas normas é de quatro anos a partir de janeiro de 2009. Embora o acordo entre em vigor em janeiro, as regras antigas, até agora em vigor, serão toleradas nesse período, de uso facultativo, em vestibulares, provas escolares, exames e concursos públicos. "Os livros didáticos terão de se enquadrar às regras do acordo até 2010, quando o Ministério da Educação deixará de comprar obras que não tiverem adotado as mudanças", explicou o acadêmico Evanildo Bechara.