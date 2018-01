Grupo encontra ''Alpes'' sob o gelo da Antártida

Montanhas do tamanho dos Alpes foram encontradas sob o gelo na Antártida, dando novas pistas sobre as dimensões da camada de gelo que elevaria os níveis dos oceanos, se sofresse derretimento. A descoberta foi anunciada ontem. Usando radares e sensores gravitacionais, os cientistas desenharam mapas detalhados da cadeia de montanhas subglaciais Gamburtsev, identificadas pelos russos há 50 anos no interior da Antártida Oriental. Até agora, os pesquisadores não conheciam suas reais dimensões. A equipe responsável pelo estudo - que reúne pesquisadores de sete países - encontrou também água líquida sob o gelo.