Grupo desiste de embarcar no Rio após saber de caso suspeito em avião

A presença de quatro passageiros com suspeita de gripe suína - todos da mesma família e usando máscaras - fez um grupo de 20 pessoas desistir de embarcar no voo JJ 3152, da TAM, do Rio para Salvador, na tarde de anteontem. Os quatro haviam chegado de Buenos Aires no voo JJ 8001, da mesma companhia aérea. Apesar de a TAM ter apresentado laudo médico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que autorizava a família a seguir na conexão para Salvador, com a recomendação do uso de máscaras, a reação na fila do check-in foi imediata. "Optamos por não embarcar, já que estávamos com crianças e gestante. A gente não ia se colocar nesse risco", declarou a enfermeira Jadilene Soares. Segundo a TAM, cerca de 20 pessoas "manifestaram desconforto", não embarcaram e foram reacomodadas em outros voos. De acordo com passageiros, funcionários da TAM teriam orientado aqueles que estavam do meio para o fim da aeronave a também usar máscaras. GRÁVIDAS Em São Paulo, o Hospital Santa Joana elaborou ontem um protocolo a ser seguido pelos profissionais ao receberem uma gestante com suspeita do vírus A(H1N1)- nesta semana, foi atendida uma primeira paciente nessa situação. "Grávidas fazem parte do grupo vulnerável e o remédio tem efeitos colaterais. Deve ser analisado caso a caso", afirmou a infectologista Rosana Richtmann.