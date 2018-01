Grupo de teatro catalão faz shows gratuitos no Brasil; saiba como retirar ingresso

Espetáculo da companhia La Fura dels Baus chega ao Brasil. Foto: Reprodução/YouTube

O grupo de teatro catalão La Fura Dels Baus está trazendo para o Brasil o seu espetáculo M.U.R.S. para uma série de apresentações gratuitas em São Paulo e no Rio de Janeiro no mês de novembro. Os ingressos começam a ser disponibilizados nesta quinta-feira, 27 de outubro.

Ao todo, serão 14 sessões com capacidade para 970 espectadores em cada. Em São Paulo, as apresentações ocorrem entre 10 e 14 de novembro no Ginásio do Ibirapuera. Já no Rio, o espetáculo será apresentado entre 19 e 22 de novembro no Armazém da Utopia.

A retirada dos ingressos já pode ser feita pelo site, onde os interessados poderão escolher a data de preferência para assistir à apresentação. É permitido apenas a retirada de até dois ingressos por CPF.

O espetáculo M.U.R.S. traz diferentes recursos e técnicas teatrais para falar dos "muros atuais", que não são físicos, mas sim invisíveis. Através de um aplicativo para smartphones, o público pode interagir com a peça para dar vida a habitantes de uma cidade futurista, a chamada smart city. O uso de smartphones, porém, não é obrigatório.

M.U.R.S.

São Paulo

Datas: 10 de novembro às 20h00 ,11 de novembro às 21h30, 12 de novembro às 20h00, 13 de novembro às 20h00 e 14 de novembro às 20h00

Local: Ginásio do Ibirapuera - Rua Manoel da Nóbrega, 1361

Capacidade: 970 pessoas por apresentação

Duração: 90 minutos

Ingressos: gratuitos, por meio de inscrição antecipada pelo site

Rio de Janeiro

Datas: 19 de novembro às 20h00, 20 de novembro às 20h00, 21 de novembro às 20h00 e 22 de novembro às 20h00

Local: Armazém da Utopia - Orla Conde, Armazém 6 - Cais do Porto - Rio de Janeiro - RJ

Capacidade: 970 pessoas por apresentação

Duração: 90 minutos

Ingressos: gratuitos, por meio de inscrição antecipada pelo site