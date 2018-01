Grupo de ex-alunos atrai headhunters

Fazer parte de um grupo de 1,5 mil executivos que ocupam posições estratégicas no mundo corporativo, pelo qual circulam diariamente oportunidades de emprego em grandes empresas. Essa é a vantagem de integrar o MBA Alumni Brasil, grupo fundado em março de 2001 por brasileiras que cursaram MBA em Harvard e Columbia e que hoje é assediado por headhunters que buscam líderes em potencial. Não é à toa que muitos brasileiros já tentaram fazer parte dessa seleta safra de executivos, mas foram rejeitados, já que o critério de seleção é inflexível. Só entra que cursou MBA, full time, em escola internacional de negócios, certificada. A executiva Patrícia Volpi Penteado, de 35 anos, concluiu em 2001 0 MBA na tradicional Kelley School of Business, nos Estados Unidos, e preside o grupo desde 2002. Ela é responsável por administrar essa rede de contatos composta por 1,5 mil pessoas. A maioria mora no Brasil, mas o grupo realiza reuniões, às vezes simultâneas, em São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Miami e Nova York. A participação de todos é voluntária, não há nenhuma taxa de adesão ou manutenção. O objetivo que mantém o grupo ativo é valorizar essa espécie de ''selo'' que é ter feito um MBA no exterior. ''Quando assumi o comando do grupo eu vi que muita gente que voltava do MBA no exterior tinha dificuldade de posicionar no mercado o investimento pessoal que tinha acabado de fazer. Por isso passei a organizar happy hours para ampliar a rede de contatos e fazer circular as oportunidades de empregos.'' O empenho de Patrícia deu certo, já que muitos membros do grupo assumiram posições estratégicas em grandes empresas a partir das vagas e contatos surgidos pelo MBA Alumni Brasil. "Todo mundo sai ganhado porque as empresas conseguem candidatos com referências e, os executivos, por sua vez, têm acesso a oportunidades que se encaixam no seu perfil profissional." Em tempos de crise, Patrícia ressalta que a rede de contatos ganha mais força. "É justamente quando as oportunidades reduzem que uma indicação tem mais peso", explica. Mas a empregabilidade é uma das vertentes do grupo, que também organiza encontros, debates e palestras com pessoas de interesse dos executivos. Sobre a inflexibilidade para o acesso, Patrícia explica que o grupo tem de ser homogêneo, por isso só aceita ex-alunos de escolas certificadas pela Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) e European Foundation for Management Development (EFMD). "Não é fácil gerenciar esse número elevado de pessoas. É justamente esse diferencial, de ter um MBA em instituições internacionais certificadas, que atrai headhunters e garante a boa integração do grupo." Quem fez MBA full time no exterior e quer integrar o MBA Alumni Brasil, pode acessar o site http://www.mbaab.org/ para obter formulário e questionário de participação do grupo.