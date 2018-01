Gripe suína afeta mais os pulmões

O vírus A(H1N1), causador da gripe suína, replica-se com mais facilidade nas regiões próximas aos pulmões, podendo infectar o órgão, enquanto o da gripe sazonal costuma permanecer no início do trato respiratório, até a traqueia. Além disso, o novo vírus provoca quadros ligeiramente mais graves do que a influenza sazonal. Acompanhe o noticiário e a evolução da doença no Brasil Essas conclusões estão entre os principais resultados de dois estudos, publicados hoje na revista americana Science, que comparam a evolução das gripes suína e sazonal. O trabalho foi desenvolvido com furões - pequenos mamíferos de corpo longo e delgado, que são considerados bons modelos para o estudo de doenças ligadas às vias respiratórias. A influenza costuma afetá-los de modo semelhante aos humanos. As equipes responsáveis pelos dois estudos - uma dos Estados Unidos e outra da Holanda - infectaram animais com o A(H1N1) e com cepas responsáveis pela gripe sazonal. O grupo americano dissecou os animais para verificar se outros órgãos eram afetados. Descobriram que o A(H1N1) também estava presente no intestino dos mamíferos, o que pode explicar a maior incidência de diarreia e náusea na gripe suína, sintomas presentes em 40% dos infectados no mundo. Houve, no entanto, divergência entre os pesquisadores quando se comparou a capacidade de transmissão dos microrganismos. Para os cientistas holandeses, o novo vírus é tão eficaz quanto as variantes sazonais ao infectar pelo ar novos indivíduos. Já os americanos consideraram o A(H1N1) menos transmissível do que a versão sazonal. Nos experimentos, furões gripados conviveram, sem contato direto, com outros saudáveis, compartilhando apenas o ar. Os pesquisadores formularam uma explicação para a menor transmissibilidade. Uma proteína presente na superfície do novo vírus, importante para o sucesso da infecção, liga-se de forma ineficiente às células do sistema respiratório, explica Ram Sasisekharan, coautor do artigo americano e pesquisador do Massachusetts Institute of Technology (MIT). Segundo o cientista, a limitação justificaria o padrão da pandemia - um grande número de surtos em grupos locais (como famílias ou escolas, por exemplo) em vez de um contágio generalizado. Mas mudanças genéticas, comuns no vírus da gripe, podem alterar a dinâmica da doença e torná-la mais infecciosa. No mês passado, a equipe de Sasisekharan já havia publicado uma pesquisa na revista britânica Nature Biotechnology sobre o A(H1N1). O trabalho mostrava que o vírus carece de uma mutação em gene capaz de aumentar sua capacidade de transmissão. O estudo indicava que as vacinas disponíveis para a gripe sazonal tinham pouca chance de funcionar com a variante suína por causa da variabilidade genética do novo vírus. "Precisamos prestar atenção à evolução desse vírus", diz Sasisekharan. O pesquisador Ron Fouchier, do Centro Médico Erasmus, de Roterdã (Holanda), resume os resultados dizendo que a gripe suína "veio para ficar". Ele considera praticamente impossível impedir a transmissão. "Por isso, devemos adotar medidas alternativas como manter certa ?distância social? e lavar as mãos com frequência", exemplifica. "Também devemos preparar novas vacinas e antivirais. Não sabemos se o pior (da gripe suína) já passou." Fouchier considera oportuna a criação de um modelo de testes com furões. "Serão úteis para monitorar mudanças genéticas no vírus que poderiam alterar a virulência, suscetibilidade aos medicamentos ou capacidade de transmissão", aponta o pesquisador, sublinhando que os animais também vão auxiliar o desenvolvimento de novas drogas. A infectologista Nancy Bellei, da Unifesp, considera importante a realização de testes com animais. Mas sublinha que é preciso tomar cuidado com a generalização de resultados para humanos. COM AP TIRE SUAS DÚVIDAS Quais países foram seriamente afetados pela gripe suína? Aqueles onde há transmissão sustentada do vírus H1N1: Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Argentina e Austrália Caso eu decida viajar para um desses países, que cuidados devo tomar? Faça um seguro para qualquer eventualidade médica. Durante a viagem, evite lugares fechados e de grande aglomeração, como estádios de futebol, shows e mercados públicos Em quais casos é recomendável evitar viagens? Nos casos de gestantes, pessoas com mais de 60 anos, com menos de 2 anos, com baixa imunidade (com câncer, em tratamento de aids ou em uso regular de corticóide), diabete, doença cardíaca, pulmonar ou renal Em caso de adiamento ou cancelamento de viagem para evitar contágio pela gripe suína, quais são os meus direitos? Se o destino for um dos locais seriamente afetados pela gripe, a viagem pode ser adiada sem ônus, pois há motivo de força maior. O dinheiro já pago deve ser devolvido. Desde que previsto em contrato, o único custo que pode recair sobre o turista é o de despesas administrativas (por exemplo, se o bilhete aéreo já foi emitido). Caso a empresa de turismo se recuse a proceder dessa forma, o consumidor deve formalizar reclamação em entidade de defesa do consumidor