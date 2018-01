Gripe faz residente ameaçar com greve

Os residentes do pronto-socorro do Hospital São Paulo ameaçam fazer uma paralisação de parte do atendimento a partir de hoje em razão da falta de infraestrutura adequada para a sobrecarga de trabalho ocorrida após o aumento de casos de gripe suína. Em carta afixada na porta do PS do hospital público da zona sul de São Paulo, os residentes clínicos destacam que o aumento da demanda ocasionada pela gripe A(H1N1) "fez com que ficasse mais óbvio o descaso" com a categoria. Enfatizam que a nova doença obrigou os médicos a serem responsáveis também por pacientes com a suspeita da gripe, além das tarefas que já tinham de cumprir. E apontam dificuldades como atrasos de até três horas de exames na emergência, falta de colchões, ausência de segurança. Pacientes com suspeita de terem a gripe, revoltados, chegaram a invadir consultórios, relatam os médicos. Segundo Patrícia Rocha, presidente da associação que reúne a categoria no hospital, 13 residentes clínicos têm de se dividir ao longo do dia entre o PS, ambulatórios e enfermarias. Mas só no pronto-socorro ocorreu acréscimo de 30% da demanda após a nova gripe. Na tarde de ontem, as negociações já tinham avançado com a direção do hospital, afirmou Patrícia, mas a possibilidade de greve não estava descartada. Caso seja confirmada, somente os casos graves serão atendidos. A direção clínica da unidade, que é vinculada à Universidade Federal de São Paulo, promete já para a semana que vai abrir uma unidade especial para atender casos de gripe das 8h à 0h. "Os PSs vivem no limite. A nossa porta é aberta para quem quiser e os pacientes vêm com ansiedade, aí residentes ficam mais sobrecarregados. Estamos conversando com eles e achamos as reivindicações justas", afirmou o diretor clínico do hospital, Odair Marsom. Ele enfatiza, no entanto, que os problemas são ligados também à desorganização do sistema de saúde, pois casos simples, inclusive de gripe sem gravidade, continuam a chegar à unidade, que só deveria fazer atendimentos complexos. Além disso, há dificuldades para desocupar leitos que estão com pacientes crônicos e que deveriam ir para outras unidades públicas, afirma. O presidente da associação dos médicos residentes de SP, João Souza, diz que a situação no hospital ligado à Unifesp não é um caso isolado. "Também tivemos uma sobrecarga significativa", afirma Souza, residente no Hospital Emílio Ribas. COLABOROU EMILIO SANT?ANNA