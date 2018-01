Grã-Bretanha aprova embriões híbridos

A Câmara dos Comuns aprovou ontem a pesquisa com embriões híbridos, que combinem DNA humano e animal, na Grã-Bretanha. A decisão foi tomada depois de três horas de debate. A Câmara derrubou, por 336 votos a 176, a emenda legislativa do Partido Conservador, de oposição, que visava proibir esse tipo de estudo. A autorização do uso de embriões híbridos apenas para fins terapêuticos (não reprodutivos) entra no projeto de lei de embriologia e fertilidade humana, que tramita atualmente no Parlamento. A lei, um dos ''cavalos de batalha'' do primeiro-ministro Gordon Brown, do Partido Trabalhista, pretende atualizar uma outra lei de 1990 com o avanço da ciência. O processo envolve a injeção de DNA humano em um óvulo de vaca ou coelha esvaziado de material genético. Segundo os cientistas, esses embriões não ultrapassarão o 14º dia - tempo suficiente para que células-tronco possam ser retiradas. Além da questão dos embriões híbridos, os deputados também aprovaram sobre outro adendo ao projeto, que facilita a seleção de embriões com perfil genético específico, para criar crianças com características que possam curar algum irmão doente. DISCUSSÃO A idéia de autorizar a pesquisa de embriões híbridos suscitou polêmica na Grã-Bretanha, a ponto de Brown liberar os membros de seu partido a votarem de acordo com sua consciência. Para vencer a resistência dos críticos, especialmente a da Igreja Católica, o primeiro-ministro pediu anteontem aos deputados britânicos que considerassem a proposta um ''esforço intrinsecamente moral'' que poderia salvar e melhorar a vida de milhares de pessoas. A Igreja britânica se opõe porque julga que a idéia é imoral, viola os direitos humanos e pode dar lugar a aberrações. Brown - cujo filho mais novo, Fraser, padece de uma doença genética, fibrose cística - argumentou também que o cultivo de células-tronco de embriões híbridos pode ser crucial para o desenvolvimento de terapias para diversas doenças, como mal de Parkinson e Alzheimer. Os cientistas afirmam que os embriões híbridos ajudarão a fornecer material para pesquisa ao compensar a escassez de doações de óvulos humanos. De acordo com o biólogo Robin Lovell-Badge, do Instituto Nacional de Pesquisa Médica, o melhor entendimento das doenças genéticas pode acelerar os tratamentos. ''Uma maior compreensão é fundamental'', afirmou.