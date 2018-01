Governo pode declarar circulação livre do vírus da gripe suína no País

As autoridades sanitárias brasileiras estão investigando duas das quatro mortes por gripe suína registradas no País. Ainda não está clara a forma de contaminação do paciente de Botucatu (SP), de 28 anos, morto sexta-feira. Também não foi esclarecido como a menina de Osasco (SP), de 9 anos, que morreu dia 30, contraiu a doença. Se os mecanismos de contaminação não ficarem definidos, o País poderá declarar que já há transmissão comunitária ou sustentável da gripe suína. Não há prazo estipulado para que a investigação seja concluída, informou o Ministério da Saúde. Veja também: Estados querem protocolo único Obesidade e rins podem ter agravado caso Pandemia de gripe suína é 'incontrolável', diz OMS Vídeo: Isaías Raw fala sobre criação de uma vacina Veja as últimas notícias da pandemia e da situação no Brasil O rapaz de Botucatu teria encontrado pessoas vindas do Chile (mais informações nesta página). Para ser caracterizado o vínculo, é preciso que o contato entre paciente e transmissor tenha sido próximo. No caso da estudante, também há dúvida. Uma professora dela teria ido à Argentina. Mas isso ocorreu no período das férias e não teria havido contato entre elas. Segundo a secretaria de Estado de Saúde, há em São Paulo pelo menos cinco pacientes em estado grave. em UTIs. A declaração de transmissão sustentada é considerada questão de tempo. Com o inverno e o aumento do número de doentes na Argentina e no Chile, o número de casos suspeitos e confirmados de gripe suína no País aumentou. De acordo com o boletim divulgado ontem, são 1.175 casos confirmados da doença. Até agora, autoridades sanitárias conseguiram definir a forma de contágio dos pacientes - viagem no Exterior ou contato com infectado pelo vírus. Quando tal vínculo não puder mais ser feito, é preciso que seja declarada a transmissão comunitária da gripe. Nos últimos dias, integrantes do ministério afirmam que, mesmo que tal declaração seja feita, não haverá mudanças na estratégia para lidar com a doença. Ao longo dos últimos dois meses, quando os primeiros casos de gripe suína foram registrados, a política de controle e combate foi pouco a pouco sendo adaptada: desde a classificação de pacientes suspeitos, a forma de diagnóstico até indicação para uso de medicamentos. A última alteração ocorreu há treze dias, quando a pasta determinou a restrição dos testes de diagnóstico da doença e recomendou que todas as pessoas com suspeita de gripe procurassem seu médico de confiança. O infectologista David Uip, diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de São Paulo, tem dito que o País já adota medidas que mesclam a contenção e a mitigação ( redução dos efeitos negativos) da doença, o que geralmente ocorre quando há transmissão comunitária. Na avaliação de Uip, a alteração não teria reflexos práticos. A mais nova alteração será feita para orientar médicos que atendem casos suspeitos. Um guia para auxiliar profissionais de saúde a detectarem sinais de agravamento vai ser preparado. Entre os sintomas estão pressão baixa e confusão mental, mãos e pés arroxeados. OSELTAMIVIR O Ministério da Saúde deverá receber na próxima semana 50 mil doses do antiviral oseltamivir da empresa fabricante, a Roche. O lote faz parte de uma compra de 800 mil tratamentos feita há dois meses. A expectativa é de que o segundo lote da compra, também com 50 mil doses, seja entregue dia 15 de setembro. No dia 30 do mesmo mês, a empresa deve enviar os 750 mil tratamentos restantes. Além disso, o ministério aguarda para 30 de julho 100 mil doses, o primeiro lote encapsulado pela Fundação Oswaldo Cruz. Os remédios preparados pela fundação foram feitos com princípio ativo comprado em 2006, como parte dos preparativos para a gripe aviária. Foi adquirido material suficiente para produzir 9 milhões de doses. SINAIS DE ALERTA Sintomas de que a gripe está se agravando: Dor no peito Frequência respiratória superior a 25 respirações por minuto Pressão baixa Crianças pequenas que se recusam a mamar ou beber água Confusão mental Extremidades do corpo (dedos das mãos e dos pés) arroxeadas Batimento de asa no nariz (movimento das narinas em situações de dificuldade respiratória) em crianças pequenas Sinais de desidratação