Governo manda investigar abusos em greve dos médicos

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou que o Departamento Nacional de Auditorias do SUS (Denasus) iniciou uma avaliação sobre a ocorrência de abusos nas paralisações de médicos nos Estados do Nordeste. Dizendo-se preocupado, ele argumentou que, por mais justo que seja o movimento, profissionais têm de manter o atendimento de urgência. "Numa situação de conflito aberto e de radicalização, há o risco de isso acontecer. O que será inadmissível." Temporão chamou para reunião no início da noite de ontem representantes do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira (AMB). O ministro disse estar intrigado com o fato de o movimento ficar restrito a algumas especialidades, como cirurgiões cardíacos e ortopedistas, variando em cada Estado. "Precisamos saber o que está levando os médicos a essa situação." O ministro observa que, em muitos locais, o Estado é o único empregador e, em outros, há uma tendência de médicos deixarem o governo para formar cooperativas. Para o presidente da AMB, José Luiz Gomes do Amaral, a situação é bastante clara. "Nos Estados com problemas de atendimento, os médicos avisaram há meses que estavam descontentes. Houve inoperância do gestor local." "Ninguém é obrigado a trabalhar por um salário irrisório", completou. Ele observou que, em alguns locais, médicos recebem R$ 2,50 por consulta. O presidente da AMB avalia também que os médicos foram "empurrados" pelos gestores públicos a formar as cooperativas. "Era uma forma de administradores escaparem da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fixa limites para despesas com pessoal. Há tempos dizemos que isso somente é resolvido com um plano de carreira, a exemplo do que ocorre com juízes e promotores." A paralisação dos médicos e anestesistas de cirurgias cardíacas, que já dura mais de um mês, tem causado a superlotação da emergência de hospitais com o de Messejana, em Fortaleza. A fila de espera por uma cirurgia cardíaca já tem 115 pessoas. Em processo de negociação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), os médicos do município iniciaram operação padrão. E não descartam pedir demissão. O secretário de Saúde do Ceará, João Ananias, disse que vai pedir ao governo federal aumento dos recursos para a saúde. "A proposta é que sejam corrigidos os tetos de financiamento de acordo com os mais necessitados." Além disso, médicos da rede municipal decidiram entrar em estado de greve. Dos 1.800 médicos do município, 503 que trabalham no Instituto Dr. José Frota (IJF) decidiram trabalhar em operação padrão. Eles reivindicam piso de R$ 1.700. O atual é de R$ 726 - a prefeitura oferece R$ 751. FIM DE GREVE Em Alagoas, o governo ofereceu 39,31% de reajuste em cinco parcelas e os médicos decidiram voltar ao trabalho hoje, após 88 dias em greve. Eles pediam 50% de aumento. O presidente do Sindicato dos Médicos, Wellington Galvão, afirmou que ainda falta a garantia do governo de que os dias parados não serão descontados e as multas não serão cobradas. COLABORARAM CARMEM POMPEU E RICARDO RODRIGUES