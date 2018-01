Governo destina R$ 129,5 milhões para a A(H1N1)

O Ministério da Saúde vai receber R$ 102,4 milhões para reforçar suas ações de vigilância da gripe suína. O valor faz parte dos R$ 129,5 milhões que o governo federal disponibilizou para ações de prevenção, preparação e enfrentamento da pandemia de influenza em seis órgãos. Além da Saúde, as pastas do Meio Ambiente, Defesa, Desenvolvimento Agrário, Fazenda e a Presidência da República recebem recursos. A Medida Provisória foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Segundo o governo federal, o Brasil tem 12,5 mil tratamentos prontos contra a gripe A(H1N1) e matéria-prima para produzir outros 9 milhões.