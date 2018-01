Governo cede, dá aumento e acaba greve de médicos de PE

Por unanimidade, os médicos da rede pública do Estado de Pernambuco aceitaram proposta do governo, em assembléia realizada na noite de terça-feira, pondo fim a uma crise iniciada no dia 20 de maio. Com intermediação da seção pernambucana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PE), o governo aumentou sua oferta, acatada pela categoria médica, para R$ 1,9 mil de salário-base e R$ 1 mil de gratificação, o que representou aumento de 35% nos vencimentos e 40% na gratificação, além da promessa de implantar um plano de cargos e carreiras, a partir do próximo ano, em quatro etapas. Os 134 plantonistas das emergências dos três principais hospitais públicos do Estado - Hospital da Restauração, Otávio de Freitas e Getúlio Vargas - que pediram demissão dos cargos, poderão ter a exoneração suspensa se quiserem retornar ao trabalho. Esse foi outro dos itens acordados entre o governo e o sindicato dos médicos do Estado (Simepe). Os profissionais das emergências recebiam salário inicial de R$ 1.540 e gratificação de R$ 600. A primeira reivindicação era de salário de R$ 2.080. Para o presidente do Simepe, Mário Fernando Lins, houve uma grande conquista dos médicos: o Estado de Pernambuco se torna o primeiro a adotar um plano de cargos e carreiras. Para fazer frente à mobilização dos médicos, o governo estadual abriu inscrição para contrato temporário, por seis meses, de 120 médicos. O prazo das inscrições é até amanhã.