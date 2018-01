Governo aumenta para 80 mil vagas de professores

O governo do Estado pretende ampliar de 50 mil para 80 mil o número de vagas no concurso público para professores. Ontem, enviou à Assembleia Legislativa uma emenda ao Projeto de Lei 20/2009 para alterar o número de vagas. O projeto, que regula o processo seletivo, ainda depende de aprovação da Assembleia. "Isso deve acontecer na próxima semana", prevê o secretário da Educação, Paulo Renato Souza. O concurso poderá ser realizado já em setembro. "É um avanço", afirma Maria Izabel Noronha, presidente do sindicato dos professores (Apeoesp). "Mas gostaríamos que a lei garantisse a periodicidade dos concursos para que não dependessem da boa vontade de cada governo."